Очередная победа Варламова — в обзоре игры «Колорадо» — «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 7:1.



В составе «лавин» результативными бросками отметились Карл Сёдерберг, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Мэтт Калверт, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског и Эй Джей Грир. Единственный гол в составе канадского клуба оформил Кайл Коннор.



Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 27, защитник хозяев Никита Задоров провёл три силовых приёма и заработал девять минут штрафа, защитник «Джетс» Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2».



«Колорадо» одержал третью победу в четырёх матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. У «Виннипега» (76) три поражения кряду. Канадский клуб – третий.

Видеообзор матча «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» доступен на «Чемпионате».