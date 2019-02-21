Тротц — о матче с «Калгари»: у «Айлендерс» было слишком много пассажиров

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:4).



«У нас в составе было слишком много пассажиров. В первой половине игры команда выглядела не лучшим образом в физическом и эмоциональном плане. Некоторые хоккеисты «Айлендерс» не были сосредоточены на поставленной цели, и в такой ситуации тяжело рассчитывать на успех. За прошедший матч я бы поставил команде двойку», — приводит слова Тротца официальный сайт «островитян».



«Калгари» одержал третью победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Айлендерс» (76) потерпели второе поражение в четырёх матчах. «Островитяне» — третьи на Востоке.

«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Айлендерс»