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Олег Знарок поедет со сборной России на Универсиаду

Олег Знарок поедет со сборной России на Универсиаду
Хоккей / Прочие

Консультант штаба сборной России по хоккею Олег Знарок планирует отправиться с командой на Универсиаду в Красноярске, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

«Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, в штаб сборной России на Универсиаде в Красноярске вошли глава штаба Роман Ротенберг, генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Игорь Ефимов, Андрей Никишов, Денис Баев и тренер вратарей Роман Кривомазов.

Состав сборной выглядит так:

Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселёв (Сокол), Никита Серебряков (Адмирал).

Защитники: Евгений Воронков (Звезда), Никита Камалов (Амур), Иван Крылов (Сокол), Вадим Кудако (Северсталь), Павел Медведев (ХК Саров), Александр Сорокин (Нефтяник), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин (Югра).

Нападающие: Максим Джиошвили (Динамо Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин (Зауралье), Иван Ларичев (СКА-Нева), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев (Сокол), Владислав Мисников (Сокол), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков (Амур), Александр Тридчиков (Челмет), Вячеслав Шевченко (Сокол).

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