Олег Знарок поедет со сборной России на Универсиаду

Консультант штаба сборной России по хоккею Олег Знарок планирует отправиться с командой на Универсиаду в Красноярске, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.



«Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Напомним, в штаб сборной России на Универсиаде в Красноярске вошли глава штаба Роман Ротенберг, генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Игорь Ефимов, Андрей Никишов, Денис Баев и тренер вратарей Роман Кривомазов.



Состав сборной выглядит так:



Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселёв (Сокол), Никита Серебряков (Адмирал).



Защитники: Евгений Воронков (Звезда), Никита Камалов (Амур), Иван Крылов (Сокол), Вадим Кудако (Северсталь), Павел Медведев (ХК Саров), Александр Сорокин (Нефтяник), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин (Югра).



Нападающие: Максим Джиошвили (Динамо Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин (Зауралье), Иван Ларичев (СКА-Нева), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев (Сокол), Владислав Мисников (Сокол), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков (Амур), Александр Тридчиков (Челмет), Вячеслав Шевченко (Сокол).