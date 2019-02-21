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Захаркин: в академии «Ак Барса» уделим внимание комплексному развитию личности

Захаркин: в академии «Ак Барса» уделим внимание комплексному развитию личности
Хоккей / КХЛ

Директор центра развития игроков Академии хоккея «Ак Барс» Игорь Захаркин прокомментировал постройку нового центра хоккейного развития в Альметьевске.

«Альметьевск – город с сильными хоккейными традициями, тут очень хорошо функционирует школа. Очень важно, что в этом центре будут работать высококвалифицированные тренеры, которые будут обучать игроков на основе программ подготовки академии «Ак Барса» и национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Помимо занятий спортом мы будем уделять особое внимание образованию и комплексному развитию личности. Если успеваемость хоккеиста будет страдать, он может быть не допущен до тренировок. Хоккеист должен воспитываться в атмосфере уважения к родителям, тренерам, своим партнёрам», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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