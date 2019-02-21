Р. Ротенберг: планируем завершить разработку «Красной машины» в мае-июне

Разработка программы подготовки хоккеистов «Красная машина» завершится в мае-июне 2019 года, сообщил глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.



«Мы убеждены, что благодаря использованию программе „Красная машина“ в обозримом будущем произойдёт кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов. В настоящий момент работа над программой продолжается. Уже подготовлены разделы по обучению детей 6, 8 и 10 лет, основные процессы разработки планируем завершить в мае-июне текущего года. И сейчас для нас наступает самый ответственный этап — внедрение программы. Это целый комплекс мероприятий по качественному, всестороннему сопровождению и методическому обеспечению процесса. Дети в разных уголках страны уже в ближайшее время смогут обучаться хоккею на основе единых стандартов подготовки, учитывающих возрастные и физиологические особенности детского организма, и, конечно, в перспективе достичь высоких спортивных результатов», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.