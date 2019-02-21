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«Северсталь» расторгла контракт с Картером Эштоном

«Северсталь» расторгла контракт с Картером Эштоном
Хоккей / КХЛ

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» расторг соглашение с нападающим Картером Эштоном, информирует официальный сайт команды Андрея Разина. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе клуба. Игрока выставляли в список отказов ещё в декабре, но никто его оттуда не забрал.

27-летний канадский хоккеист принял участие в 36 встречах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметившись 14 (9+5) баллами при показателе полезности "-4" и 26 минутах штрафного времени. В среднем Эштон проводил на площадке около 15 минут за матч.

Напомним, в середине сезона «Северсталь» провела кадровую революцию, Череповец покинули около двух десятков хоккеистов.

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