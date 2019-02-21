В Челябинске прошла презентация программы «Красная машина»

В Челябинске состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке правительства Челябинской области.



Центральная темой были вопросы развития детско-юношеского хоккея в России. С докладами, раскрывающими основные преимущества НППХ «Красная машина», выступили главный тренер национальной сборной России Илья Воробьёв, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и другие. По завершении теоретической части конференции Роман Ротенберг и Илья Воробьёв вручили комплекты материалов НППХ «Красная машина» лучшим детским тренерам региона «Урал—Западная Сибирь».



Знакомство с практическими инструментами НППХ «Красная машина» состоялось на ЛДС «Трактор» в формате мастер-класса для 11-летних воспитанников хоккейной школы «Трактор».