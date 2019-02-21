Кэссиан: Макдэвид бы не заболел, если бы не пожал две тысячи рук на фестивале

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кэссиан прокомментировал болезнь своего партнёра по команде Коннора Макдэвида, из-за которой тот не сумел принять участие во встрече с «Аризоной Койотс» (2:3 Б).



«Я вчера в шутку написал Коннору и сказал ему, что если б он не пожал две тысячи рук в понедельник на фестивале болельщиков „Эдмонтона“, то, возможно, не заболел бы. Вокруг было много людей. Как только вирус начинает распространяться, вы никогда не знаете, кого он заразит», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.



22-летний Макдэвид в 57 матчах регулярного чемпионата записал в актив 83 (31+52) балла при показателе полезности "-2" и 16 минутах штрафного времени.