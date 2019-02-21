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Глава Казахстанской федерации хоккея Мамин стал и.о. премьер-министра Казахстана

Глава Казахстанской федерации хоккея Мамин стал и.о. премьер-министра Казахстана
Хоккей / Прочие

После ухода правительства Республики Казахстан в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин, информирует Шайба. kz. До этого он занимал пост первого заместителя премьер-министра.

Напомним, с 2008 года Аскар Мамин возглавляет Казахстанскую федерацию хоккея. На должность президента КФХ он избирался трижды. Под его руководством «Барыс» вступил в Континентальную хоккейную лигу и был создан Открытый чемпионат Республики Казахстан.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки сыграют с «Торпедо».

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