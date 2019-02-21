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Смит-Пелли прошёл драфт отказов «Вашингтона» и отправится в АХЛ

Смит-Пелли прошёл драфт отказов «Вашингтона» и отправится в АХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли прошёл драфт отказов и отправится в АХЛ, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 26-летний канадец провёл 54 матча в регулярном чемпионате, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, заработал показатель полезности «-6» и 15 штрафных минут.

Смит-Пелли выступал за столичную команду с сезона-2017/18. Ранее защищал цвета «Анахайм Дакс», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Канадец был выбран калифорнийским клубом на драфте-2010 во втором раунде под общим 42-м номером. В прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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