«Вашингтон» выменял Хагелина из «Лос-Анджелеса»

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» выменял из «Лос-Анджелес Кингз» нападающего Карла Хагелина, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли. Взамен «столичные» отдали выбор в третьем раунде драфта 2019 года и выбор в шестом раунде драфта 2020-го. «Короли» продолжат выплачивать 50% зарплаты игрока.



Напомним, 30-летнего Хагелина «короли» выменяли из «Питтсбург Пингвинз». В 38 матчах текущего регулярного чемпионата шведский хоккеист записал в актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. Хагелин — двукратный обладатель Кубка Стэнли.



Напомним, нападающий «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли сегодня прошёл драфт отказов и отправится в АХЛ.



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