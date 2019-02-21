Рирден — о переходе Хагелина: в «Вашингтоне» он сможет использовать скорость

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал обмен с «Лос-Анджелес Кингз», в результате которого к «столичным» присоединился нападающий Карл Хагелин.



«Стиль игры „Вашингтона“ отличается от того подхода, который использует „Лос-Анджелес“. У нас Хагелин сумеет больше использовать свои скоростные качества. Он может стать тем фактором, который действительно важен в Восточной конференции», — приводит слова специалиста в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.



В 38 матчах текущего регулярного чемпионата шведский хоккеист записал в актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. Хагелин — двукратный обладатель Кубка Стэнли.

«Вашингтон» выменял Хагелина из «Лос-Анджелеса»