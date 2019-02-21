Маклеллан: Хагелин придаст «Вашингтону» глубины, это игрок с отменной скоростью

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен с «Лос-Анджелес Кингз», в результате которого к «столичным» присоединился нападающий Карл Хагелин.



«Мы рады приветствовать Карла в клубе. Мы посчитали, что этот обмен придаст нам глубины и даст нам опытного игрока, который обладает отменной скоростью и может помочь нам в меньшинстве», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В 38 матчах текущего регулярного чемпионата шведский хоккеист записал в актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. Хагелин — двукратный обладатель Кубка Стэнли.



Рирден — о переходе Хагелина: в «Вашингтоне» он сможет использовать скорость