«Флорида» — «Каролина»: Дадонов забросил 21-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». Подходит к концу второй период, хозяева впереди — 3:2.

На 27-й минуте отличился российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Ассистентом выступил Джейс Гаврилюк. Также форвард отметился результативной передачей на Александра Баркова.

Посмотреть видео гола Дадонова можно на официальном сайте лиги.

В текущем сезоне он забросил 21 шайбу, также на его счету 25 результативных передач. У Евгения отрицательный показатель полезности («-9»).

В прошлом сезоне россиянин набрал 65 очков – 28 голов и 37 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге в активе Дадонова 132 очка (59+73) в 188 матчах.



Ранее Евгений попал в список 30 самых талантливых европейских спортсменов до 30 лет, который был составлен Forbes.