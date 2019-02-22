«Тампа-Бэй» — «Баффало»: Кучеров забил 30-й гол в сезоне, набрав 100 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Подходит к концу второй период, счёт равный – 1:1.

На 32-й минуте отличился лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Ассистентом выступил Тайлер Джонсон. Эта шайба стала для Никиты 30-й в сезоне. Также россиянин первым в лиге достиг отметки в 100 очков – 30 голов и 70 результативных передач.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.

Ближайший преследователь Кучерова в бомбардирской гонке – Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс». На его счету 92 (38+54) очка.

Ранее Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.