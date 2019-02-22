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Форвард «Каролины» Уильямс забил после рикошета от своего лица

Форвард «Каролины» Уильямс забил после рикошета от своего лица
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт третий период, счёт ничейный – 3:3.

На шестой минуте курьёзным способом счёт открыл форвард «Каролины» Джастин Уильямс. После кистевого броска Бретта Песке шайба попала в лицо Джастину, а затем срикошетила в ворота. Уильямс сразу же отправился в раздевалку.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

В составе «Каролины» также отличились Нино Нидеррайтер и Джастин Фолк. У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, Александр Барков и Джонатан Юбердо.

«Флорида» с 60 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (68) – девятая.

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