«Вашингтон» благодаря голу Овечкина обыграл «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Бретт Коннолли и Том Уилсон. У «Торонто» голы на счету Андреаса Юнссона и Джона Тавареса.

Также на счету Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 18.21 на льду (3.55 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска, блок-шот и 25% выигранных вбрасываний за 17.19. У Дмитрия Олова «+1», 2 броска, хит и 2 блок-шота за 22.10.

На счету Никиты Зайцева 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 15.35.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» разгромил «Оттаву Сенаторз» — 4:0. Заброшенными шайбами отметились Трэвис Зейджак, Стивен Сантини, Кёртис Гэбриэл и Майлз Вуд.