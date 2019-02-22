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«Вашингтон» благодаря голу Овечкина обыграл «Торонто»

«Вашингтон» благодаря голу Овечкина обыграл «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Бретт Коннолли и Том Уилсон. У «Торонто» голы на счету Андреаса Юнссона и Джона Тавареса.

Также на счету Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 18.21 на льду (3.55 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска, блок-шот и 25% выигранных вбрасываний за 17.19. У Дмитрия Олова «+1», 2 броска, хит и 2 блок-шота за 22.10.

На счету Никиты Зайцева 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 15.35.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» разгромил «Оттаву Сенаторз» — 4:0. Заброшенными шайбами отметились Трэвис Зейджак, Стивен Сантини, Кёртис Гэбриэл и Майлз Вуд.

Овечкин достиг отметки в 650 шайб за карьеру в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 3
0:0, 0:2, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 23:54 (5x4), 0:2 – Коннолли (Эллер) – 32:07 (5x5), 1:2 – Юнссон (Мэттьюс) – 44:23 (5x5), 1:3 – Уилсон (Эллер) – 46:45 (4x5), 2:3 – Таварес (Райлли) – 59:27 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 0
2:0, 2:0, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Зейджак (Вуд, Батчер) – 11:45 (5x5), 2:0 – Сантини (Братт, Батчер) – 14:34 (5x5), 3:0 – Гэбриэл (Сени) – 23:40 (5x5), 4:0 – Вуд (Сиверсон, Грин) – 34:35 (5x5)
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