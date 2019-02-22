«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», «Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:4. «Дикари» прервали серию поражений из пяти встреч.

Единственная шайба у «синерубашечников» на счету российского нападающего Павла Бучневича. У «Миннесоты отличились Джаред Сперджен, Микаэль Гранлунд, Зак Паризе и Джордан Гринвей.

Также на счету Бучневича 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.03 на льду (2.15 – в большинстве). У Владислава Наместникова показатель полезности «-1», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 15.59.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» — 4:0. Дубль оформил Томаш Гертл, по голу на счету Эвандера Кейна и Брента Бёрнса.

У Евгения Малкина показатель полезности «-1», 12 минут штрафа, бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 19.41 (2.50 – в большинстве).