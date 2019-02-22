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«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», «Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург»

«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», «Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:4. «Дикари» прервали серию поражений из пяти встреч.

Единственная шайба у «синерубашечников» на счету российского нападающего Павла Бучневича. У «Миннесоты отличились Джаред Сперджен, Микаэль Гранлунд, Зак Паризе и Джордан Гринвей.

Также на счету Бучневича 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.03 на льду (2.15 – в большинстве). У Владислава Наместникова показатель полезности «-1», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 15.59.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» — 4:0. Дубль оформил Томаш Гертл, по голу на счету Эвандера Кейна и Брента Бёрнса.

У Евгения Малкина показатель полезности «-1», 12 минут штрафа, бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 19.41 (2.50 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Сперджен (Стаал, Донато) – 15:04 (5x4), 1:1 – Бучневич (Деанджело, Строум) – 25:06 (5x4), 1:2 – Гранлунд (Пэтерин, Паризе) – 28:41 (5x5), 1:3 – Паризе – 51:03 (5x5), 1:4 – Гринвей (Стаал, Донато) – 57:23 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0 : 4
0:3, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Гертл (Бёрнс, Лабанк) – 00:57 (5x4), 0:2 – Кейн (Бёрнс) – 10:01 (4x5), 0:3 – Гертл (Лабанк, Павелски) – 13:19 (5x4), 0:4 – Бёрнс (Карлссон, Торнтон) – 56:51 (5x3)
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