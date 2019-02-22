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Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

Счёт в концовке стартового периода открыл первый номер драфта-2018 Расмус Далин. На экваторе матча лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров восстановил равновесие. Он забил 30-й гол в сезоне, первым набрав 100 очков в лиге. В серии буллитов точными бросками отметились Стивен Стэмкос и всё тот же Кучеров.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 8 бросков в створ за 22.44 на льду (4.31 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 бросков за 16.44. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, а также два послематчевых буллита.

Кучеров – первая звезда матча, Василевский – вторая.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2 : 1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Далин (Богосян, Айкел) – 18:13 (5x5), 1:1 – Кучеров (Джонсон) – 31:10 (5x5), 2:1 – Стэмкос – 65:00 ( ПБ)
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