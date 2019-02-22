Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

Счёт в концовке стартового периода открыл первый номер драфта-2018 Расмус Далин. На экваторе матча лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров восстановил равновесие. Он забил 30-й гол в сезоне, первым набрав 100 очков в лиге. В серии буллитов точными бросками отметились Стивен Стэмкос и всё тот же Кучеров.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 8 бросков в створ за 22.44 на льду (4.31 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 бросков за 16.44. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, а также два послематчевых буллита.

Кучеров – первая звезда матча, Василевский – вторая.