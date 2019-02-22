«Нэшвилл» нанёс «Лос-Анджелесу» шестое поражение кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1.

Счёт на девятой минуте открыл форвард хозяев Кайл Туррис, отличившись в большинстве при игре в формате «5 на 4». На старте второго периода Роман Йози увеличил преимущество «хищников». «Короли» смогли отыграть лишь одну шайбу, её автором стал Майкл Амадио.

На счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 15.56 на льду (3.01 – в большинстве).

«Нэшвилл» одержал третью победу в четырёх матчах. «Хищники» поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. У «Лос-Анджелеса» (52) шесть поражений кряду. «Короли» — худшая команда конференции.