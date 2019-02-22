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«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов и Тарасенко отметились голами

«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов и Тарасенко отметились голами
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Гости прервали серию из 11 выигрышей.

В составе победителей дубль оформил Джейми Бенн, по голу на счету Радека Факсы, Тайлера Сегина и Александра Радулова. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Владимир Тарасенко.

Посмотреть голы Радулова и Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Радулова 2 броска в створ и блок-шот за 15.53 на льду (3.00 – в большинстве). Антон Худобин отразил 43 броска из 45. Валерий Ничушкин участия в матче не принимал.

На счету Тарасенко показатель полезности «-1», 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.06 (3.40 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» и 2 броска за 10.35.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 2
0:0, 4:2, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Бенн (Хейсканен) – 23:46 (5x5), 2:0 – Факса (Линделль, Комо) – 28:53 (5x5), 3:0 – А. Радулов (Сегин) – 29:58 (5x5), 3:1 – Тарасенко (О'Райлли) – 32:57 (5x4), 4:1 – Бенн (Линделль, Клингберг) – 35:56 (5x5), 4:2 – О'Райлли (Боумистер, Шварц) – 39:36 (5x5), 5:2 – Сегин (Дикинсон) – 59:16 (en)
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