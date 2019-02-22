«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов и Тарасенко отметились голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Гости прервали серию из 11 выигрышей.

В составе победителей дубль оформил Джейми Бенн, по голу на счету Радека Факсы, Тайлера Сегина и Александра Радулова. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Владимир Тарасенко.

Посмотреть голы Радулова и Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Радулова 2 броска в створ и блок-шот за 15.53 на льду (3.00 – в большинстве). Антон Худобин отразил 43 броска из 45. Валерий Ничушкин участия в матче не принимал.

На счету Тарасенко показатель полезности «-1», 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.06 (3.40 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» и 2 броска за 10.35.