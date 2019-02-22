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Малкин и Кросби были удалены до конца матча за драки

Малкин и Кросби были удалены до конца матча за драки
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромно уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 0:4.

В концовке встречи случилось несколько потасовок: Сидни Кросби сцепился с Бренденом Диллоном, а также Таннер Пирсон подрался с Эвандером Кейном.

Видео можно посмотреть в Youtube на канале Sportsnet.

Кроме того, на 59-й минуте Евгений Малкин был удалён до конца игры. В этой встрече на его счету показатель полезности «-1», 12 минут штрафа, бросок в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 19.41 (2.50 – в большинстве).

Дубль оформил Томаш Гертл, по голу в активе Эвандера Кейна и Брента Бёрнса.

«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко.

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