Овечкин — четвёртый игрок в НХЛ, забросивший 650 шайб за один клуб

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

Первая шайба в матче на счету капитана гостей Александра Овечкина. Этот гол стал для форварда 650-м в НХЛ. В списке снайперов лиги он занимает 14-е место за всю историю. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 точных броска

Овечкин стал четвёртым игроком в НХЛ, забросившим 650 шайб за один клуб. Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу, забившему 786 голов в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место занимает Стив Айзерман (692, «Детройт»), тройку лучших замыкает Марио Лемье (690, «Питтсбург Пингвинз).

Капитан «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне. Его команда, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс», завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги.