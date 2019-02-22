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Гол Макдэвида в овертайме помог «Эдмонтону» прервать серию из пяти поражений

Гол Макдэвида в овертайме помог «Эдмонтону» прервать серию из пяти поражений
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.

Хозяева к седьмой минуте провели две результативные атаки. Отличились Леон Драйзайтль и Сэм Ганье. К первому перерыву «островитяне» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Голы на счету Андерса Ли, Брока Нельсона и Кэла Клаттербака. На 58-й минуте Оскар Клефбом восстановил равновесие. Победу «Эдмонтону» в овертайме принёс Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. От зоны плей-офф «нефтяников» отделяют 6 баллов. «Айлендерс» (77) потерпели второе поражение подряд и идут третьими на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 3
2:3, 0:0, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 05:12 (5x4), 2:0 – Ганье (Ридер) – 06:30 (5x5), 2:1 – Ли (Бойчак, Нельсон) – 12:57 (5x5), 2:2 – Нельсон (Эберле, Пулок) – 19:21 (5x3), 2:3 – Клаттербак (Пулок, Тэйвз) – 19:49 (5x4), 3:3 – Клефбом (Лучич, Кейв) – 57:08 (5x5), 4:3 – Макдэвид (Драйзайтль) – 61:22 (3x3)
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