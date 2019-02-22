Гол Макдэвида в овертайме помог «Эдмонтону» прервать серию из пяти поражений

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.

Хозяева к седьмой минуте провели две результативные атаки. Отличились Леон Драйзайтль и Сэм Ганье. К первому перерыву «островитяне» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Голы на счету Андерса Ли, Брока Нельсона и Кэла Клаттербака. На 58-й минуте Оскар Клефбом восстановил равновесие. Победу «Эдмонтону» в овертайме принёс Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. От зоны плей-офф «нефтяников» отделяют 6 баллов. «Айлендерс» (77) потерпели второе поражение подряд и идут третьими на Востоке.