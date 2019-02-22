Мэтт Каллен вышел на третье место по матчам в НХЛ среди американцев

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромно уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 0:4.

Статистика Мэтта Каллена в регулярном сезоне-2018/19

Эта игра стала 1495-й в карьере нападающего «Питтсбурга» Мэтта Каллена. Он вышел на третье место по играм в НХЛ среди американцев, повторив результат Фила Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Крису Челиосу (1651), второе место занимает Майк Модано (1499).

42-летний Каллен является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в составе «Каролины Харрикейнз» в 2006 году и «Питтсбурга» в 2016 и 2017 годах. Также Мэтт принимал участие в четырёх чемпионатах мира (1998-1999, 2003-2004) и молодёжном чемпионате мира 1996 года.