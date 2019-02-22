«Аризона» без Любушкина одержала волевую победу в игре с «Ванкувером»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 ОТ.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился форвард хозяев Бо Хорват. «Косатки» вели в счёте на протяжении большей части матча. «Аризоне» удалось отыграться только в середине третьего периода, когда Джейкоб Чикран нанёс неотразимый бросок в большинстве. В концовке периода команды обменялись заброшенными шайбами. На 56-й минуте Лоусон Кауз вывел «Аризону» вперёд, но уже спустя минуту Адам Годетт восстановил равновесие. В овертайме автором победной шайбы стал Алекс Гальченюк.

Российские игроки не принимали участия в игре. Илья Любушкин не попал в состав «Аризоны», а Николай Голдобин остался вне заявки «Ванкувера».