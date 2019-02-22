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«Аризона» без Любушкина одержала волевую победу в игре с «Ванкувером»

«Аризона» без Любушкина одержала волевую победу в игре с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 ОТ.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился форвард хозяев Бо Хорват. «Косатки» вели в счёте на протяжении большей части матча. «Аризоне» удалось отыграться только в середине третьего периода, когда Джейкоб Чикран нанёс неотразимый бросок в большинстве. В концовке периода команды обменялись заброшенными шайбами. На 56-й минуте Лоусон Кауз вывел «Аризону» вперёд, но уже спустя минуту Адам Годетт восстановил равновесие. В овертайме автором победной шайбы стал Алекс Гальченюк.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3
1:0, 0:0, 1:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Хорват (Руссель, Гранлунд) – 09:47 (5x5), 1:1 – Чикран (Гальченюк, Экман-Ларссон) – 50:34 (5x4), 1:2 – Круз (Арчибальд, Степан) – 55:45 (5x5), 2:2 – Годетт (Руссель, Бёзер) – 56:57 (5x5), 2:3 – Гальченюк (Голигоски, Хиностроза) – 61:54 (3x3)

Российские игроки не принимали участия в игре. Илья Любушкин не попал в состав «Аризоны», а Николай Голдобин остался вне заявки «Ванкувера».

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