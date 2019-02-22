Таварес — о голе Овечкина: с таких дистанций в большинстве забивают мало

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес после поражения в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3) прокомментировал гол Александра Овечкина.

«Вы посмотрите, как он забил в большинстве. Я имею в виду, что он находился довольно далеко от ворот и для попадания шайбы в сетку было очень мало места. Это говорит о том, насколько Овечкин точен. За последние 10-20 лет с таких дистанций в большинстве забивают мало», — сказал Таварес.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овечкин стал четвёртым игроком в НХЛ, забросившим 650 шайб за один клуб. Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу, забившему 786 голов в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место занимает Стив Айзерман (692, «Детройт»), тройку лучших замыкает Марио Лемье (690, «Питтсбург Пингвинз).