Франсис Паре не поможет «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре помещён в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в пресс-релизе. Канадский форвард не поможет команде Андрея Мартемьянова до 10 марта, таким образом Паре пропустит весь первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.

В этом сезоне 31-летний нападающий забросил 16 шайб и сделал 19 результативных передач в 58 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+12".

Паре стал пятым игроком, помещённым «Автомобилистом» в лазарет. До конца сезона выбыл голкипер Андрей Макаров, различные сроки пропустят защитники Денис Бодров и Кирилл Кольцов, а также нападающий Виталий Попов.

В четвертьфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции «Автомобилист» сыграет с «Трактором».