Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер. В матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1) канадский форвард отметился хет-триком.

Второй звездой признан голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, отыгравший на ноль в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:0). Американский вратарь отразил 30 бросков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший шайбу в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б). Никита забил 30-й гол в чемпионате, первым в этом сезоне набрав 100 очков в лиге. Кучеров за 20 игр до конца гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).