Итоги дня НХЛ для россиян: круглые вершины Овечкина, Кучерова, 43 сейва Худобина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2). Этот гол стал для форварда 650-м в НХЛ. В списке снайперов лиги он занимает 14-е место за всю историю. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 30-й гол в сезоне, первым в этом чемпионате набрав 100 очков в лиге. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 43 броска в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 30 96,7 2:1 Б Худобин «Даллас» 43 из 45 95,6 5:2