Итоги дня НХЛ для россиян: круглые вершины Овечкина, Кучерова, 43 сейва Худобина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2). Этот гол стал для форварда 650-м в НХЛ. В списке снайперов лиги он занимает 14-е место за всю историю. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 30-й гол в сезоне, первым в этом чемпионате набрав 100 очков в лиге. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 43 броска в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2).
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 30
|96,7
|2:1 Б
|Худобин
|«Даллас»
|43 из 45
|95,6
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|0%
|18.21
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|25%
|17.19
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|11.35
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|+1
|0
|3
|0
|1
|-
|18.20
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|15.03
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|3
|50%
|15.59
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|12
|1
|5
|1
|45%
|19.41
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|2
|8
|1
|0
|-
|22.44
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|100%
|15.56
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|80%
|10.35
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|2
|3
|1
|-
|18.06
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|15.53
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|2
|-
|21.21
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|16.44
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|2
|-
|22.10
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|15.35