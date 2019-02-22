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Итоги дня НХЛ для россиян: круглые вершины Овечкина, Кучерова, 43 сейва Худобина

Итоги дня НХЛ для россиян: круглые вершины Овечкина, Кучерова, 43 сейва Худобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2). Этот гол стал для форварда 650-м в НХЛ. В списке снайперов лиги он занимает 14-е место за всю историю. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 30-й гол в сезоне, первым в этом чемпионате набрав 100 очков в лиге. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 43 броска в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3096,72:1 Б
Худобин«Даллас»43 из 4595,65:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-103200%18.21
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1030125%17.19
А. Свечников (н)«Каролина»0+000110-11.35
Дадонов (н)«Флорида»1+1+10301-18.20
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000330-15.03
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-1012350%15.59
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-11215145%19.41
Кучеров (н)«Тампа»1+0+12810-22.44
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10200100%15.56
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1020080%10.35
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-10231-18.06
Радулов (н)«Даллас»1+000201-15.53
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20312-21.21
Сергачёв (з)«Тампа»0+000500-16.44
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10212-22.10
Зайцев (з)«Торонто»0+002000-15.35
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