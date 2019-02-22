Джонсон: уже перестал впечатляться тем, как Кучеров набирает очки. Он невероятен

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал достижение Никиты Кучерова, набравшего в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б) 100-е очко в сезоне.

«Я уже перестал впечатляться тем, как Кучеров набирает очки, и просто жду этого от него. Он невероятен. Судя по тому, насколько он мотивирован, сколько работает, он станет ещё лучше. Он талантлив. Он решает результат матчей. Игра может развиваться не в нашу пользу, но мы всегда можем положиться на то, что Кучеров перетянет инициативу на нашу сторону, сделает что-то невероятное, чего никто другой не сможет», — сказал Джонсон в эфире телевидения НХЛ.

Кучеров повторил личный рекорд по очкам в регулярке. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. На данный момент Никита занимает третье и четвёртое места в клубной истории по очкам за один регулярный сезон.