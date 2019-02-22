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«Нефтехимик» и Вячеслав Буцаев близки к подписанию нового контракта

«Нефтехимик» и Вячеслав Буцаев близки к подписанию нового контракта
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер Вячеслав Буцаев с большой вероятностью продолжит работать в «Нефтехимике» в следующем сезоне. Стороны практически договорились по условиям нового контракта. 48-летний специалист принял нижнекамцев по ходу нынешнего регулярного чемпионата после отставки Андрея Назарова. В плей-офф «Нефтехимику» выйти не удалось.

Сам Буцаев официально информацию не подтвердил, но признался, что у него есть желание продолжить работу с нижнекамским клубом.

«Сейчас ребята получили несколько дней выходных. Потом будут выходить на лёд и тренироваться. Моё будущее в команде? Давайте будем немножко потерпеливей. У меня есть желание продолжить работу с «Нефтехимиком», — сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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