Купер: для меня самым важным было то, как парни рады за Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал достижение Никиты Кучерова, набравшего в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б) 100-е очко в сезоне.

«В раздевалке после игры можно было заметить, как он взволнован. Самым главным для меня было то, как парни рады за него», — приводит слова Купера пресс-служба «Тампы».

Кучеров за 20 игр до окончания гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).



Кучеров повторил личный рекорд по очкам в регулярке. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. Таким образом, на данный момент Никита занимает третье и четвёртое места в клубной истории.