Смирнов — о лучшем сопернике: столько разговоров об этом, кто будет — тот будет

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед заключительным матчем регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом» рассказал о настрое и турнирных задачах команды.

«Это последняя игра сезона перед плей-офф. Хороший будет матч, он для нас важен – это один из этапов подготовки к решающим играм. Мы будем настраиваться на победу в сегодняшней игре, готовы всё сделать для победы. А там – как сложится. Недавно играли с Магнитогорском, получился очень хороший матч. Надо постараться сыграть так же.

Кто является приоритетным соперником по первому раунду плей-офф? Уже столько разговоров об этом было. Мы каждый матч стараемся играть на победу против любого соперника, а кто будет – тот будет. Сегодня после игры будет ясно, кто какое место занимает, и где мы будем начинать плей-офф. Мы сделаем всё для победы, чтобы выиграть сегодняшнюю игру", — цитирует Смирнова официальный сайт «Ак Барса».