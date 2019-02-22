Сидоренко: не жалею о приходе в минское «Динамо». Конечно, не хватило времени

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко проанализировал выступление команды под своим руководством. По ходу сезона Сидоренко заменил на посту главного тренера Горди Дуайера.

«Немного не сложилось в плане результата, но не жалею о приходе в «Динамо». Получил удовольствие от работы, приобрёл опыт, увидел изнутри, что происходит. Конечно, не хватило времени. Везде по чуть-чуть… Например, нужно было бы пораньше сделать ротацию в составе. Так что сейчас скорее досадно.

Несмотря на все обстоятельства, в каждом матче выкладывались и боролись, насколько хватало сил. Когда пришёл в команду, то было много вопросов. Например, почему «Динамо» раньше играло без желания, эмоций. Надо было во всём разобраться, вникнуть. Плюс подтянуть функциональное состояние ребят, перестроиться тактически.

Отмечу, что под моим руководством команда провела лишь несколько матчей без травмированных. Не хватило стабильности и глубины состава. Вроде уже нащупали связки, которые бы позволяли игрокам проявить лучшие качества, как кто-то вылетал. А заменить травмированных оказалось некем, хотя без конкуренции и ротации нельзя. Причём должны быть хоккеисты, которые способны решать поставленные задачи», — цитирует Сидоренко официальный сайт «зубров».