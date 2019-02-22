Пойнт: Кучеров делает лучше всех игроков, которые находятся с ним на льду

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал достижение Никиты Кучерова, набравшего в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б) 100-е очко в сезоне.

«Сложно поверить в это. Но если смотреть на матчи «Тампы», то можно увидеть, сколько моментов создаёт Кучеров. Вот почему он набирает так много очков. Кучеров делает «Тампу» лучше. Он делает лучше всех игроков, которые находятся с ним на льду», — цитирует Пойнта Tampa Bay Times.

Кучеров за 20 игр до окончания гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).



Кучеров повторил личный рекорд по очкам в регулярке. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. Таким образом, на данный момент Никита занимает третье и четвёртое места в клубной истории.