Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» проиграл «Адмиралу» и занял последнее место в Восточной конференции

«Амур» проиграл «Адмиралу» и занял последнее место в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ

Владивостокский «Адмирал» победил хабаровский «Амур» в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица регулярки КХЛ сезона-2018/19

Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.

Единственную шайбу забросил Александр Мерескин, сумевший отличиться в начале третьего периода. Его ассистентом выступил защитник Иван Мищенко, в начале февраля дебютировавший в сборной России. Главным героем матча стал голкипер «Адмирала» Антон Красоткин, отразивший 25 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Мерескин (Мищенко) – 42:33 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота?
Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент