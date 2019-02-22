«Амур» проиграл «Адмиралу» и занял последнее место в Восточной конференции

Владивостокский «Адмирал» победил хабаровский «Амур» в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица регулярки КХЛ сезона-2018/19

Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.

Единственную шайбу забросил Александр Мерескин, сумевший отличиться в начале третьего периода. Его ассистентом выступил защитник Иван Мищенко, в начале февраля дебютировавший в сборной России. Главным героем матча стал голкипер «Адмирала» Антон Красоткин, отразивший 25 бросков.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.