Кагарлицкий — о трёх поражениях подряд: проблем с мотивацией у «Динамо» нет

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о трёхматчевой серии поражений бело-голубых, которая совпала с обеспечением пятого место в Западной конференции.

«Проблем с мотивацией у нас нет. На наши матчи приходят болельщики с семьями. Мы не можем их подвести, поэтому нас раздражает то, что проиграли уже три матча подряд. Но мы стараемся добиваться положительного результата в каждой встрече, выкладываемся на льду на 100% в игре против любого соперника. Конечно, в последних матчах ощущаем физические нагрузки, но это не оправдание.

Да, мы уже готовимся к плей-офф, команда так и останется на пятом месте — не ниже и не выше, но это не значит, что не надо выигрывать оставшиеся встречи регулярного чемпионата. Нам хотелось обыграть и «Сочи», и «Трактор», и «Магнитку». А сейчас сделаем всё возможное, чтобы победить в последнем матче с «Торпедо». Это очень важно и для нас, и для наших болельщиков", — приводят слова Кагарлицкого «Известия».