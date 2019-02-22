Разин: многое взял у Белоусова, считаю его своим учителем

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о методах своей работы. В этом сезоне клубу из Череповца не удалось попасть в плей-офф.



«Конечно, я многое взял у Валерия Белоусова. Считаю его своим учителем. Использую некоторые из упражнений Белоусова. Мне близки его манера поведения в команде и взгляды на формирование коллектива. Могу сказать, что понемногу взял у всех тренеров, с кем работал — у Тихонова, Билялетдинова, Михайлова, Постникова и других. Но хоккей не стоит на месте, постоянно появляются новые упражнения, схемы. Что-то придумываю я сам, что-то рождается в общении с коллегами.



Конечно, всегда стремишься к большему. Мне неоднократно доводилось в профессиональной деятельности ломать штампы и стереотипы, которые кто-то на меня навесил. Когда был хоккеистом, говорили, что я игрок внутреннего чемпионата, а не игрок сборной. Я этот стереотип разбил. Сейчас разбиваю штамп о том, что я какой-то неуравновешенный эмоциональный тренер, от которого можно услышать только крики. То же самое и с моей тренерской работой», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы Хуже с новым тренером заиграл только «Куньлунь».