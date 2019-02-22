Гулявцев — о матче с «Адмиралом»: к сожалению, мы сегодня сыграли в футбол

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в гостевой игре с «Адмиралом» (0:1).



«Заключительная игра нашей команды. В дальневосточном дерби напряжённая борьба. Никто не хотел сегодня проигрывать, но исход матча решил один гол. К сожалению, наши нападающие себя сегодня не проявили. Были моменты, но бросали то в живот вратарю, то в стекло, то в борт. Нужно ответственнее подходить к таким вещам. Все боялись сегодня ошибиться — и «Адмирал», и наша команда. Одна позиционная ошибка в зоне атаки к голу и привела. Сезон окончен, есть пища для размышления. Отдельное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Но, к сожалению, мы сегодня сыграли в футбол», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Адмирала».

«Амур» проиграл «Адмиралу» и занял последнее место в Восточной конференции