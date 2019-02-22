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Макдэвид может получить дисквалификацию за удар в голову Ледди

Макдэвид может получить дисквалификацию за удар в голову Ледди
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может пропустить ближайшие матчи команды в регулярном чемпионате.

По информации официального сайта Ассоциации игроков НХЛ, нападающего «нефтяников» могут дисквалифицировать за удар в голову защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди. Этот эпизод будет изучен в ближайшее время. В ходе матча, который закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу канадского клуба, Макдэвид получил двухминутное удаление.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sporstnet в YouTube.

В нынешнем сезоне 22-летний Макдэвид провёл 58 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 32 заброшенные шайбы и 53 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени.

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