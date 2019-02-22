«Авангард» и «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Семёнов — Петров;

Бондарев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Принс;

Игнатович – Пешехонов, Зырянов — Комаров — Шашков;

Воробей — Савченко, Казаков — Романцев — Яковлев.

Для обеих команд этот матч станет заключительным в регулярном чемпионате.