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«Авангард» и «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ

«Авангард» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Семёнов — Петров;
Бондарев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Принс;
Игнатович – Пешехонов, Зырянов — Комаров — Шашков;
Воробей — Савченко, Казаков — Романцев — Яковлев.

Для обеих команд этот матч станет заключительным в регулярном чемпионате.

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