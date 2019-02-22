Крылов: Хартли продолжит работать второй год контракта в «Авангарде»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о выступлении команды в нынешнем регулярном чемпионате.

«Совет директоров – это главный стратегический орган в управлении лигой. Все важные вопросы принимаются этим органом. Отрадно, что теперь в нём есть представитель «Авангарда». Мы будем вместе участвовать в формировании новой стратегии КХЛ. Надеюсь, она в будущем привлечёт больше зрителей и телетрансляций.

Конечно, Боб Хартли продолжит работать свой второй год контракта в «Авангарде». Мы довольны, как он выстраивает работу в клубе. Понятно, что не всё гладко, но никто и не рассчитывал всего сразу от команды, которая за месяц до начала чемпионата сменила прописку и в экстренном порядке переехала даже не в другой регион, а в другую конференцию. Тот результат, который мы показали, останется с нами. Самое главное сейчас сконцентрироваться на плей-офф и попытаться выполнить нашу задача – это финал конференции.

Будет ли в следующем году «Авангард» играть в Западной конференции? На данный момент понимание одно – сконцентрироваться на плей-офф и попытаться выиграть Кубок Гагарина. По результатам сезона мы сядем и обсудим в клубе и в лиге, как удобно нам на следующий год выступать, после чего примем решение», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.