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Тальбо — о своём будущем в «Авангарде» и КХЛ: буду строить планы после плей-офф

Тальбо — о своём будущем в «Авангарде» и КХЛ: буду строить планы после плей-офф
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо отметил, что пока не собирается спешить с принятием решения о продолжении карьеры в КХЛ.

«Сейчас мы все сконцентрированы именно на плей-офф. Хочется отметить, что после ухода из Ярославля нас с Деарне очень тепло приняли в «Авангарде». Мы сплотились как команда. Отличный клуб, отличные ребята, организация в целом. Думаю, что «Авангард» ждёт большое будущее. Что касается лично меня и моего будущего в клубе и лиге, то я буду строить планы на следующий год только после окончания плей-офф», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 22 февраля, омская команда проведёт заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Начало игры — в 19:30 мск.

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