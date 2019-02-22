«Ак Барс» встретится с «Авангардом» в первом раунде плей-офф

«Металлург» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Металлург» занял третье место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Йозефа Яндача сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» в стартовом раунде встретится с «Авангардом», при этом пока неизвестно, у какого из клубов будет преимущество своей площадки.



Омская команда в эти минуты начинает заключительный матч регулярного чемпионата с «Сибирью». По итогам этой встречи станет известно, какое место «ястребы» займут в турнирной таблице Восточной конференции и где пройдут первые игры серии с «Ак Барсом».