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«Ак Барс» встретится с «Авангардом» в первом раунде плей-офф

«Ак Барс» встретится с «Авангардом» в первом раунде плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Металлург» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача.

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«Металлург» занял третье место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Йозефа Яндача сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» в стартовом раунде встретится с «Авангардом», при этом пока неизвестно, у какого из клубов будет преимущество своей площадки.

Омская команда в эти минуты начинает заключительный матч регулярного чемпионата с «Сибирью». По итогам этой встречи станет известно, какое место «ястребы» займут в турнирной таблице Восточной конференции и где пройдут первые игры серии с «Ак Барсом».

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