«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»

«Оттава Сенаторз» обменяла нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В обратном направлении проследует российский нападающий «мундиров» Виталий Абрамов. В нынешнем сезоне 20-летний уроженец провёл 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Кливленд Монстерс». Он забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-2» и 28 минутах штрафного времени. Кроме того, в Канаду переедет форвард Джонатан Давидсон.

В нынешнем сезоне 28-летний Дюшейн провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 27 заброшенных шайб и 31 результативная передача при показателе полезности «-2» и 8 минутах штрафного времени. Ожидается, что в ночь с 22 на 23 февраля мск новоиспечённый форвард «Коламбуса» сыграет против бывшей команды.