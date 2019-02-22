Тертышный — о матче со СКА: был шанс зацепиться, но немножко не дотерпели

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи со СКА (1:3).



«Соперника — с победой. По игре — в принципе, с нашей стороны получился достаточно хороший матч, ребята неплохо сегодня играли. Понимали, что соперник очень серьёзный. Был шанс, будем так говорить, зацепиться, но допускать индивидуальные ошибки с таким соперником нельзя, сразу наказывают. Поэтому здесь немножко не дотерпели. А так, к ребятам сегодня претензий нет, молодцы. Сегодня хорошо отработали. Сейчас немножко вздохнём и будем готовиться к плей-офф.

Хочу также поблагодарить болельщиков, очень хорошо нас сегодня поддерживали. Опять же, поддерживали весь сезон, сезон был тяжёлый, но с задачей справились, вышли в плей-офф. Дальше уже будем двигаться от игры к игре», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.