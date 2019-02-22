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И. Воробьёв: Токранов остался дома, готовится по индивидуальной программе

И. Воробьёв: Токранов остался дома, готовится по индивидуальной программе
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:1).

«Завершилась регулярка, хорошо её завершили, на позитивной ноте. Хочу поблагодарить болельщиков, есть те, кто всю 31 игру провёл с нами на выезде, за это им большое спасибо. Сейчас у нас стартует новый этап, к которому мы готовимся.

Зубарев? У нас сейчас впереди плей-офф, и вообще мы по повреждениям сильно не распространяемся. Токранов? Вася остался дома и готовится по индивидуальной программе», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» расположился на восьмом месте на Востоке, в первом раунде плей-офф челябинская команда встретится с «Автомобилистом».

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