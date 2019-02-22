Билялетдинов: Секач не сыграл с «Магниткой», потому что приболел

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (0:4).



«Не сложилась игра, хотя готовились. Могли, конечно, поменять результат, во втором периоде у нас были шансы в большинстве «пять на три», «пять на четыре». «Ак Барс» их не использовал, поэтому такой плачевный результат.



Секач не принимал участия в матче с «Магниткой», потому что приболел», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».



«Металлург» занял третье место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Йозефа Яндача сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» в стартовом раунде встретится с «Авангардом».