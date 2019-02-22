Яндач: не знаю, сколько времени получит молодёжь в плей-офф, там нужен опыт

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о победе в игре с «Ак Барсом» (4:0). В первом раунде плей-офф уральская команда встретится с «Салаватом Юлаевым».



«Мы сегодня хорошо играли по организации, прибавили в обороне по сравнению с матчем в Казани. Там получили пять голов, сегодня так не было. Во втором периоде при игре в меньшинстве мы не получили гол. Готовимся к плей-офф.



Мы хотели, чтобы Вася Кошечкин отдохнул, не готовился к этому матчу. Просто у него был общий отдых. По этой же причине отсутствовал Бирюков.



Пока не знаю, сколько времени будут получать молодые игроки в плей-офф. Это будет зависеть от здоровья. В плей-офф нужен опыт, нужна сила. Дорофеев очень талантливый, хороший игрок, но есть ситуации, где ему надо учиться. И у него габариты не самые большие. А такой соперник, как, например, Казань — одна из лучших команд в КХЛ, — это сила. Каждый игрок у соперника знает свою роль, каждый очень хорошо играет в единоборствах. В плей-офф нужно всё», — приводит слова Яндача официальный сайт «Магнитки».

«Ак Барс» не стал биться за «Салават». Билялетдинов попал на Хартли В матче за третье место Востока казанцы совсем не упирались.